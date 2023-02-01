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03:03, 1 февраля 2023Россия

В Госдуме предложили научить школьников реагировать на фейки и русофобию в сети

«Известия»: депутат Госдумы Лантратова предложила научить школьников выявлять фейки в сети

Фото: Thomas Park / Unsplash

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила научить школьников распознавать и пресекать фейки и проявление русофобии в медийном потоке. Об этом сообщают «Известия».

С такой инициативой парламентарий обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову. Она подчеркнула необходимость инициировать разработку специальных методик для образовательных организаций, которые и должны формировать у детей такие навыки. Лантратова призвала привлечь к разработке документов «заинтересованные структуры», а также родителей школьников и представителей общественности.

По словам депутата, с начала спецоперации на Украине резко увеличилось количество распространяемых фейков, созданных для того, чтобы посеять панику и дискредитировать действия российской власти. В связи с этим, указала Лантратова, необходимо научить школьников отличать достоверную информацию от ложной.

Ранее сообщалось, что россияне начали осторожнее относиться к информации и всячески приветствуют борьбу с недостоверными сведениями. Отмечалось, что с начала спецоперации в прошлом году был зафиксирован рекордный всплеск числа фейков, распространяемых в российском сегменте интернета.

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Варвара Кузьмина
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