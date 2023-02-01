Россиянам назвали страну с самым дешевым оформлением шенгенской визы

РИА Новости: самый дешевый шенген обойдется в 6489 рублей в консульстве Испании

Дешевле всего россиянам обойдется оформление шенгена в визовых центрах Испании — от 6489 рублей. Стоимость оформления визы в консульствах разных стран назвали эксперты в интервью РИА Новости.

Как рассказала изданию туристка Мария Федорова, которая получала документы в визовом центре Франции, стоимость шенгена вышла «запредельной». «Судите сами: 5800 рублей — сама виза, 2600 рублей — услуги центра, 8000 рублей — бот. Еще 1000 рублей курьеру. Отдала в сумме больше 17000 рублей за "шенген". При этом дадут ли визу — неизвестно», — пожаловалась россиянка.

Эксперты считают, что самый дешевый шенген можно получить в консульстве Испании. Так, консульский сбор составит 5439 рублей, услуги визового центра — 1050 рублей, доставка документов курьером (при желании) — 1000 рублей. Виза в Италии выйдет чуть дороже: консульский сбор — 6304 рубля, сбор визового центра — 4710 рублей, услуги курьера — 1000 рублей.

«Есть небольшой процент отказов, но с формулировкой "недостаточно денежных средств". Проблема решается пополнением банковских карт и повторной подачей. Визы ставят на срок пребывания от 15 рабочих дней до шести месяцев. Время рассмотрения — 15 рабочих дней», — рассказал исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев.

Виза в Грецию обойдется в 8700 рублей: консульский сбор — 6000 рублей, услуги сервисно-визового центра — 2700 рублей. Однако разрешения ставят строго на срок пребывания, время рассмотрения — пять-семь рабочих дней. Для шенгена в Германию придется оплатить 6060 рублей за консульский сбор и еще 2190 рублей за сбор визового центра.

«Огромное количество отказов. Счастливчикам визы ставят строго на срок пребывания. Время рассмотрения документов — пять-семь рабочих дней», — предупредил Сергеев.

Ранее в феврале сообщалось, что в Евросоюзе захотели упростить процесс оформления шенгенских виз и ввести к 2026 году цифровой формат подачи документов для туристов. Так, желающие попасть в Европу путешественники смогут подавать все документы на визу онлайн.