Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:54, 1 февраля 2023Путешествия

В ЕС захотели ввести цифровые шенгенские визы для туристов

Евросоюз планирует с 2026 года ввести цифровые шенгенские визы

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Евросоюзе захотели упростить процесс оформления шенгенских виз и ввести к 2026 году цифровой формат подачи документов для туристов. Об этом сообщается на официальном портале Schengen Visa Info.

Уточняется, что парламент Евросоюза 31 января одобрил предложение о модернизации процедуры подачи заявлений на шенген иностранными гражданами. Согласно инициативе, желающие попасть в ЕС путешественники смогут подавать все документы на визу онлайн. Далее заявления будут обрабатываться на единой онлайн-платформе, а стикеры в загранпаспортах планируется заменить на цифровые сведения. 

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

В Европарламенте отметили, что цифровизация процедуры получения въездных документов не только ускорит процесс и снизит усилия, необходимые для подачи заявления туристами, но и обеспечит единообразие практики по всему Евросоюзу.

«Мы хотим предоставить современное и удобное цифровое решение для подачи заявлений на получение визы в ЕС, а также упростить процедуру подачи заявлений. Замена визовой наклейки также снизит риски, связанные с физическими стикерами, а единая система поможет людям воспринимать ЕС как единое географическое образование», — пояснил депутат парламент Евросоюза Матьяж Немец.

Ранее стало известно, что визовые центры Хорватии в России начали принимать документы на выдачу шенгена. В визовом центре Хорватии в Москве рассказали, что изменений в пакете документов при подаче заявления на визу нет. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Последствия позиции Орбана по Украине для Венгрии оценили
Появились фотографии обысков у Коломойского
Китай обвинил AUKUS в усугублении гонки вооружений в АТР
Совфед одобрил закон о регистрации ДНК подозреваемых и осужденных
В ЕС захотели ввести цифровые шенгенские визы для туристов
Раскрыто имя кандидата на пост президента США на выборах в 2024 году
Наташа Королева отреагировала на госпитализацию Игоря Николаева
Ценам на бензин пообещали скорый рост
Япония запланировала дату саммита G7
В Госдуме отреагировали на призыв Литвы высылать российских послов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.