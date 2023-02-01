Опубликованы редкие кадры работы ПТРК «Штурм-С» по украинскому БТР

Появились кадры уничтожения БТР ВСУ производства США сверхзвуковой ракетой ПТРК «Штурм-С»

Видео уничтожения украинского бронетранспортера (БТР) американского производства, предположительно М113, с помощью российского самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» опубликовал Telegram-канал «Операция Z».

На кадрах запечатлено, как установка запускает сверхзвуковую ракету 9М114 «Кокон», которая направляется в сторону двигающегося по полю украинского БТР и достигает цели. Через тепловизионную камеру отчетливо виден момент попадания ракеты в технику.

Накануне российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого попытался безрезультатно сбросить гранату. Видео, запечатлевшее происшествие, опубликовали в сети.