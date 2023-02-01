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06:08, 1 февраля 2023Мир

Бывший посол США признался в любви к России

Экс-посол США в Москве Джон Салливан заявил, что очарован русской культурой и любит Россию
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Бывший посол США в Москве Джон Салливан признался в любви к России. Его слова во время выступления, организованного Центром исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета, передает ТАСС.

По мнению Салливана, Россия будет иметь значение и останется крупным центром в политике и международной безопасности. «Будут ли они крупным игроком? Да», — ответил он.

Дипломат назвал русский язык чрезвычайно трудным для изучения. «Тратите ли вы время впустую, изучая русский язык? Совершенно нет» — ответил он на соответствующий на вопросы студента. Говоря о том, по какой причине он сам начал изучать русский, Салливан заявил, что он «очарован русской культурой» и «любит Россию».

Ранее Джон Салливан оценил манеры российского министерства иностранных дел и заявил, что русские отдают предпочтение соблюдению протокола, а не хорошим манерам. Говоря о необходимости сохранения должности посла США в Москве, экс-глава дипмиссии указал, что российская сторона отказывается идти на контакт с поверенными в делах.

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Марина Совина
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