Швеция не сочла сожжение Корана препятствием на пути в НАТО

SVT: МИД Швеции не счел сожжение Корана препятствием на пути в НАТО

Швеция не считает сожжение Корана препятствием для вступления страны в НАТО, заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем. Его цитирует шведский телеканал SVT.

«Мы не идем на компромисс со свободой слова, совершенно ясно, что требуется от Швеции, чтобы стать членом НАТО», — прокомментировал дипломат заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Швеция не станет членом НАТО, пока «позволять сжигать священное писание».

Билльстрем подчеркнул, что религия не является частью соглашения о вступлении в альянс. «Сказав это, я прекрасно понимаю, что люди обижаются на сожжение священных писаний и воспринимают это как глубокое оскорбление». — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара откажет Швеции во вступлении в НАТО в отличие от Финляндии. «Эй, Швеция, не старайтесь понапрасну. До тех пор, пока вы будете позволять сжигать нашу священную книгу, мы не скажем "да" вашему членству в НАТО. Знайте, что взгляд Турции на членство Финляндии в НАТО положительный, на членство Швеции — нет», — сказал турецкий лидер.

Акция сожжения Корана произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. Анкара жестко раскритиковала такие действия.