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14:02, 1 февраля 2023Из жизни

Супружескую пару арестовали за секс на могиле художника

В Австралии супружескую пару арестовали за секс на могиле художника

Кадр: Daily Mail

На австралийском острове Тасмания супружескую пару арестовали за секс на кладбище и ряд других запрещенных действий. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 57-летнюю женщину и 54-летнего мужчину арестовали после того, как в сети начали распространяться видео, снятые ими на англиканском кладбище в городе Кресси. На кадрах был запечатлен половой акт, который супруги устроили на могиле художника Дэвида Хэммонда Чепмена, который умер в 1983 году. В одном из роликов пара также использовала рыбу.

В результате полиция предъявила мужчине и женщине обвинения в зоофилии и совершении запрещенных действий на кладбище. Позже они предстанут перед магистратским судом.

Как отмечает Daily Mail, за изготовление и распространение материалов, связанных с зоофилией, супругам согласно местному законодательству может грозить до двух лет лишения свободы. Кроме того, они могут быть приговорены к году заключения за хранение подобных материалов.

Ранее в феврале сообщалось, что в Милане карабинеры задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, занимающихся сексом в метро.

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Варвара Кошечкина
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