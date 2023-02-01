Раскрыто наказание для выгулявшей теленка по Красной площади американки

Американку, выгуливавшую теленка на Красной площади, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал гражданку США, которая выгуляла теленка по Красной площади в Москве, на 20 тысяч рублей. Детали наказания «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе ведомства.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 1 февраля 2023 года Алисия Дей признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в феврале американка Алисия Дэй призналась, что хотела спасти теленка от забоя, а затащить животное на Красную площадь решила из-за желания показать ему красивое место.

1 февраля полицейские задержали гражданку США Алисию Дэй за выгул теленка на Красной площади в Москве. Девушка купила животное через «Авито» и решила погулять с ним в центре столицы.

