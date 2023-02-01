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15:43, 1 февраля 2023Путешествия

Раскрыто наказание для выгулявшей теленка по Красной площади американки

Американку, выгуливавшую теленка на Красной площади, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Тверской суд Москвы оштрафовал гражданку США, которая выгуляла теленка по Красной площади в Москве, на 20 тысяч рублей. Детали наказания «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе ведомства.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 1 февраля 2023 года Алисия Дей признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге). Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в феврале американка Алисия Дэй призналась, что хотела спасти теленка от забоя, а затащить животное на Красную площадь решила из-за желания показать ему красивое место.

1 февраля полицейские задержали гражданку США Алисию Дэй за выгул теленка на Красной площади в Москве. Девушка купила животное через «Авито» и решила погулять с ним в центре столицы.

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Дарья Рыбак
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