Tesla потеряла сотни миллионов долларов из-за обрушения криптовалют

Автогигант Tesla потерял 204 миллиона долларов из-за обесценивания криптовалют

Автомобильный гигант Tesla по итогам 2022 года зафиксировал убытки в размере 204 миллионов долларов от обесценивания криптовалют, сказано в отчете компании, который был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Однако доходы от конвертации биткоина принесли Tesla 64 миллиона долларов, что позволило частично компенсировать убытки. При этом согласно отчету за 2021 год компания потеряла 101 миллион долларов от снижения цены цифровых активов и получила прибыль в размере 128 миллионов долларов от продаж криптовалют.

Автопроизводитель отмечал, что биткоины, купленные компанией, относятся к бессрочным нематериальным активам и их стоимость периодически пересматривается с целью определения ее соответствия рыночной цене. Это может негативно влиять на данные о прибыли в отчетах Tesla, даже если в этот период рыночная стоимость других активов увеличилась.

В первом квартале 2021 года компания, основанная миллиардером Илоном Маском, инвестировала в криптовалюты 1,5 миллиарда долларов. Но уже к 31 декабря 2021 года стоимость этих активов опустилась до 1,26 миллиарда долларов, а во втором квартале 2022 года Tesla продала 75 процентов своих криптоактивов. По данным на 30 июня, оставшиеся на балансе автогиганта криптовалюты стоили 222 миллиона долларов, 30 сентября – 218 миллионов долларов, а к 31 декабря 2022 года — уже 184 миллиона долларов. Также после публикации отчета Tesla за четвертый квартал прошлого года стало известно, что за это время автопроизводитель не производил операции с криптовалютами.

26 января компания сообщила о рекордной в своей истории выручке в размере 24,3 миллиарда долларов по итогам четвертого квартала 2022 года. Выручка за весь 2022 год увеличилась на 51 процент в годовом выражении и составила 81,5 миллиарда долларов, чистая прибыль также выросла в два раза, до 12,6 миллиарда долларов.

