Обнаружены окаменелые останки древних предков современных крокодилов

Journal of Vertebrate Paleontology: найдены останки древних предков современных крокодилов

Палеонтологи из Университета Стоуни Брук (США) обнаружили древние останки предков современных крокодилов. Результаты исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology.

Нового хищника назвали Turnersuchus hingleyae, его окаменелости в виде части головы, позвоночника и конечностей были найдены в пещере в Марокко. Находка примечательна тем, что является самым большим набором частей талаттозухий, живших около 185 миллионов лет назад. Специалисты считают, что представители талаттозухий (крокодиломорфы, прародители нынеживущих крокодилов) возникли в триасе, а в конце периода пережили массовое вымирание.Turnersuchus относится к самым ранним талаттозухиям и является родственником Teleosauroidea и Metriorhynchoidea.

Однако пока что в слоях породы триасового периода останки всех видов талаттозухий не были найдены, что означает так называемую призрачную линию — существование различных древних животных предполагается, но ископаемые доказательства еще не было найдены. Открытие Turnersuchus позволяет сократить этот период на несколько миллионов лет.

Талаттозухий часто обозначают как «морских крокодилов», хотя они не относятся к отряду Crocodylia, а являются их дальними родственниками. Древние хищники имели короткие конечности, переходящие в ласты, хвостовые плавники, напоминающие акульи, также они были живородящими, а не откладывающими яйца.

У Turnersuchus многие из черт талаттозухий еще не развились. Он обитал в океане и охотился на более мелких морских животных, вроде рыбы или головоногих моллюсков. Кроме того, представитель вида обладал длинной и тонкой челюстью, подобной тому, какие имеют сейчас гавиаловые крокодилы. Все его тело достигало длины около двух метров. При этом исследователи отмечают, что это только внешнее сходство с современными пресмыкающимися: у Turnersuchus были особенно крупные надвисочные отверстия, позволяющие владеть ему большими челюстными мышцами, которые позволяли совершать быстрые укусы. Также возможно, что эта область выполняла функцию терморегуляции — поддерживала оптимальную температуру мозга.