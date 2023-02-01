В ДНР рассказали о трудностях штурма Угледара

Советник главы ДНР Гагин рассказал, что штурм Угледара осложняют шахты города

Наступление российских частей в районе Угледара осложняется наличием в городе двух шахт, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Его слова приводит РИА Новости.

Гагин отметил, что по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе ведется активный артиллерийский огонь.« Мы должны понимать, что город является частью большой промзоны, и наличие двух шахт затрудняет штурмовые действия. Поэтому наступление лишь замедлило темпы для того, чтобы сберечь нашу живую силу», — объяснил советник главы ДНР.

Ранее он сообщил, что российские войска смыкают кольцо вокруг Артемовска, город в оперативном окружении. По его словам, сейчас ведутся бои за контроль трассы «Часов Яр — Артемовск».