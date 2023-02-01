Парень приехал в дом родителей жены и удивился их неожиданному правилу

Парень приехал в дом родителей жены и удивился их запрету спать с женой в одной кровати

Пользователь Reddit поделился историей о том, как приехал в дом родителей жены и удивился их неожиданному правилу, согласно которому они с супругой должны были спать в разных кроватях.

Автор написал, что женился минувшим летом. Он добавил, что несколько раз встречался с родственниками жены, но никогда не гостил у них. Недавно парень и его жена прилетели к ее семье, По словам автора, они с тестем смотрели футбол, в то время как его супруга проводила время с матерью и сестрой. «Все было хорошо, пока они не сказали, что не хотят, чтобы я делил кровать с их дочерью, находясь в их доме. Они ожидали, что я буду спать на диване», — рассказал герой истории.

Рассказчик признался, что сначала воспринял требование родственников жены как шутку, но они продолжали настаивать на своем. «Их диван выглядел очень некомфортным, а у меня есть проблемы со спиной. К тому же у них даже нет гостевой комнаты», — пожаловался он. Позже парень решил уйти и заселиться в отель, но предложил жене остаться дома, так как он планировал вернуться на следующий день.

«Сегодня я позвонил жене и спросил, когда мне вернуться обратно. Она сказала мне, что ее родители хотят, чтобы я принес извинения за то, что ушел», — рассказал автор. В ответ парень согласился попросить прощения у родителей, если они признают, что неуместное настаивать на том, чтобы я не делил кровать со своей законной супругой.

«Жена перезвонила и сказала, что ее родители не намерены извиняться. Кроме того, они требуют, чтобы я спал на диване до конца нашего визита, иначе они не будут рады видеть меня», — пересказал разговор автор. Герой истории добавил, что супруга попросила его поспать на диване, чтобы конфликт не перерос во вражду. Однако парень заверил, что не планирует просить прощения у тещи и тестя. По его словам, ему все равно, что о нем думают родственники жены, а остаток поездки он намерен провести за осмотром достопримечательностей.

В комментариях пользователи назвали глупым правило родственников автора. По их мнению, супруга рассказчика не имеет право настаивать на том, чтобы они шел на поводу у ее семьи. Большинство поддержало автора в его решении съехать.