dikGAZETE: США при помощи биолабораторий используют украинцев как подопытных кроликов

Вашингтон при помощи биолабораторий использует украинских граждан в качестве подопытных кроликов. С таким обвинением выступил колумнист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По его словам, раскрыть сеть американских биолабораторий на Украине удалось благодаря проведению спецоперации. «Может быть, даже зная об этом американском проекте, [президент Украины Владимир] Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов?» — задался вопросом Алтыпармак.

Колумнист также усомнился в том, что украинские политики изменят свою позицию в пользу граждан, отметив, что они, судя по всему, продолжат принимать решения под руководством Вашингтона. Он призвал украинцев задуматься о том, кто на самом деле является их врагом, взять все в свои руки и выступить против американцев. Алтыпармак также отметил, что Соединенные Штаты создают в мире настоящую биологическую угрозу, перенося биолаборатории в другие страны.

Ранее в США признали факт существования на Украине лабораторий, в которых работали американские ученые. Сообщалось, что на этих объектах велись «исследования в сфере предотвращения пандемии», однако позже деятельность в них была прекращена.