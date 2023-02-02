Лавров обвинил Запад в неуважении к развивающимся странам

Лавров: Запад не уважает развивающиеся страны и вынуждает их вводить санкции против России

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в давлении на тех, кто еще не ввел санкции. По его мнению, речь, как правило, идет о развивающихся странах. Трансляцию его выступления ведет «Россия 24».

«[Мы] сказали [Западу]: "Ребята, вы все услышали то, что мы говорили долгие годы. Теперь мы вот приняли такое решение". Запад отреагировал негативно, осуждал. Ну, развивающиеся страны в своем большинстве сказали: "Мы нейтральны". Ну, так уважайте их нейтралитет"», — возмутился Лавров.

По мнению дипломата, введение санкций, на котором настаивают США и страны ЕС, является неуважением к развивающимся странам.

В ноябре газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что американские политики ездят по всему миру и угрозами пытаются заставить основных торговых партнеров России ввести против нее санкции.