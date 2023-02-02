Лидеры альянса AUKUS рассмотрят планы строительства атомных субмарин

Лидеры Британии, Австралии и США обсудят планы постройки австралийских атомных субмарин

Премьер-министр Британии Риши Сунак и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз обсудят с лидером США Джо Байденом планы строительства австралийских атомных субмарин в рамках альянса AUKUS, их совместная встреча назначена на март. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и его австралийский коллега Энтони Албаниз отправятся в Вашингтон, округ Колумбия, в середине марта, чтобы обнародовать план по проекту австралийской атомной подводной лодки», — сказано в сообщении.

Предполагается, что новый проект субмарин должен заменить устаревшие австралийские подлодки класса Collins постройки времен 1990-х годов.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что оборонный альянс AUKUS, в котором состоят Великобритания, Австралия и США, усугубляет гонку вооружений и усиливает риск распространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.