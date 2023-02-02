Белоруса задержали в Санкт-Петербурге за оскорбление Лукашенко годичной давности

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Белоруссии за оскорбление Лукашенко в интернете

Гражданина Белоруссии задержали в Санкт-Петербурге за оскорбление президента республики Александра Лукашенко, имевшее место более года назад в социальных сетях. Об этом сообщает «Фонтанка».

Написал «содержащие негативную оценку президента и направленные на унижение его достоинства» заявления ныне 34-летний мужчина в октябре 2021 года. Тогда он находился на территории Белоруссии, но вскоре покинул страну. В Минске его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Задержали белоруса в Санкт-Петербурге вечером 2 февраля на улице Колокольная. Гражданин ранее уже привлекался к ответственности на родине, а в 2018 году и вовсе на год лишился свободы за уклонение от наказания. Теперь его обвиняют в оскорблении представителя власти.

В середине января жителя города Орши, расположенного в Витебской области Белоруссии, задержали за съемку эшелона военной техники и передачу видео экстремистскому Telegram-каналу.