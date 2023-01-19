Белоруса задержали за съемку военной техники для запрещенного Telegram-канала

Белоруса из Орши задержали за съемку военной техники для запрещенного Telegram-канала

Жителя белорусского города Орша, расположенного в Витебской области Белоруссии, задержали за съемку эшелона военной техники и передачу видео экстремистскому Telegram-каналу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

«Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361-4 ("Содействие экстремистской деятельности") Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что в декабре 2022 года гражданин республики на железнодорожной станции Орша-Центральная снял на мобильный телефон эшелон военной техники, вскоре запись появилась в одном из экстремистских Telegram-каналов. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

16 января В Белоруссии стартовали совместные летно-тактические учения подразделений вооруженных сил (ВС) республики и России. Целью учений в белорусском министерстве обороны назвали «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».