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16:52, 2 февраля 2023Наука и техника

Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google

Администрация Байдена предложила снять ограничения на установку приложений на смартфоны

Фото: David Gray / Reuters

Представители администрации США Джо Байдена потребовали от Apple и Google изменить правила установки приложений на смартфоны. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Отчет был подготовлен Национальным управлением по телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства торговли — документ был составлен по указу администрации президента США. Эксперты NTIA пришли к выводу, что пользователи ограничены в возможности установки приложений на свои устройства.

В связи с этим специалисты организации раскритиковали Apple и Google, которые, по их словам, выступают как «привратники над приложениями» и сокращают инновации. В материале говорится, что IT-компании создают препятствия для разработчиков и вводят ограничения, требуя от создателей контента прохождения медленных и непрозрачных процессов проверки.

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«Разработчики приложений и альтернативные магазины мобильных приложений не имеют возможности конкурировать на честном игровом поле — будь то друг с другом или с продуктами и услугами, предлагаемыми привратниками», — отметили специалисты NTIA.

«Мы со всем уважением не согласны с рядом выводов, сделанных в отчете, которые игнорируют инвестиции, которые мы делаем в инновации, конфиденциальность и безопасность», — прокомментировали отчет организации в Apple. «Мы не согласны с тем, как этот отчет характеризует ОС Android, которая обеспечивает больший выбор и конкуренцию», — заявили в Google.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Apple прорабатывает возможность разрешения сторонним магазинам загружать приложения в iPhone и iPad. Уточняется, что таким образом американская компания отреагирует на новые законы ЕС, направленные на создание равных условий для разработчиков софта для смартфонов.

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Андрей Ставицкий
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