СКР возбудил дело из-за пожара в бытовках в Севастополе с погибшими

СКР возбудил дело из-за пожара в строительных бытовках в Севастополе с погибшими

В Севастополе следователи возбудили дело из-за пожара в строительных бытовках с погибшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 («Причинения смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ. «В настоящее время на месте работает группа следователей и следователей-криминалистов, которую возглавил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н.Терентьев», — добавили в ведомстве.

О пожаре в Севастополе стало известно утром в четверг, 2 февраля. Сначала сообщалось о пяти погибших, впоследствии информагентства со ссылкой на источники заявили о семи жертвах. Mash пишет, что погибли восемь человек.