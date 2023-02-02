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05:06, 2 февраля 2023Бывший СССР

Обученные в Британии бойцы ВСУ сдались после первых минут боя

Пленный заявил, что обученные в Британии бойцы ВСУ сдались после 20 минут первого боя

Фото: Reuters

Пленный украинский солдат Артем Коваленко рассказал, что вместе с группой сослуживцев, прошедших обучение на военно-учебной базе в Великобритании, сдался в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Коваленко, он был призван на срочную службу в июне 2022 года, вскоре он был направлен на обучение в Великобританию. «В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий», – поведал пленный.

Обучение длилось 21 день, после чего группа военных вернулась на Украину, где патрулировали село Заболотье в Волынской области, а затем их направили в Святогорск в ДНР. «После этого выехали на позиции, где мы пробыли месяц перед пленом. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», — заявил Коваленко.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона затягивает обмен военнопленными с Россией. По ее словам, Киев отдает приоритет в обмене медийным личностям, а рядовых и сержантов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вычеркивает из списков или объявляет пропавшими без вести.

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Марина Совина
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