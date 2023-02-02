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20:11, 2 февраля 2023Наука и техника

Обнаружен самый древний мозг позвоночного животного

Nature: обнаружен самый древний окаменевший мозг, принадлежавший рыбе Coccocephalus wildi

Фото: Jeremy Marble / University of Michigan News

Ученые Мичиганского университета обнаружили самый древний окаменевший мозг позвоночного животного, принадлежавший вымершей рыбе, жившей около 319 миллионов лет назад. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи провели компьютерную томографию черепа древней лучеперой рыбы Coccocephalus wildi, которая обитала в эстуарии и, вероятно, питалась мелкими ракообразными, водными насекомыми и головоногими моллюсками. После гибели рыбы мягкие ткани ее мозга и черепной нервной ткани были замещены твердым минералом, который сохранил мельчайшие детали прежней структуры.

Хотя был обнаружен только череп рыбы, ученые считают, что длина C.wildi должна была составлять от 15-20 сантиметров. По словам ученых, форма челюсти и зубов указывает на то, что животное было плотоядным.

Детальный анализ окаменелости, а также сравнение с мозгом современных рыб из коллекции Зоологического музея Университета Массачусетс показали, что мозг коккоцефала имел центральное тело размером с изюм, разделенное на три основные области, которые примерно соответствуют переднему, среднему и заднему мозгу. Черепные нервы выступают с обеих сторон центрального тела, напоминая конечности крошечного ракообразного.

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Александр Еникеев
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