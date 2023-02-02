Обнаружен самый древний мозг позвоночного животного
Ученые Мичиганского университета обнаружили самый древний окаменевший мозг позвоночного животного, принадлежавший вымершей рыбе, жившей около 319 миллионов лет назад. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Исследователи провели компьютерную томографию черепа древней лучеперой рыбы Coccocephalus wildi, которая обитала в эстуарии и, вероятно, питалась мелкими ракообразными, водными насекомыми и головоногими моллюсками. После гибели рыбы мягкие ткани ее мозга и черепной нервной ткани были замещены твердым минералом, который сохранил мельчайшие детали прежней структуры.
Хотя был обнаружен только череп рыбы, ученые считают, что длина C.wildi должна была составлять от 15-20 сантиметров. По словам ученых, форма челюсти и зубов указывает на то, что животное было плотоядным.
Детальный анализ окаменелости, а также сравнение с мозгом современных рыб из коллекции Зоологического музея Университета Массачусетс показали, что мозг коккоцефала имел центральное тело размером с изюм, разделенное на три основные области, которые примерно соответствуют переднему, среднему и заднему мозгу. Черепные нервы выступают с обеих сторон центрального тела, напоминая конечности крошечного ракообразного.