Обнаружен самый древний мозг позвоночного животного

Nature: обнаружен самый древний окаменевший мозг, принадлежавший рыбе Coccocephalus wildi

Ученые Мичиганского университета обнаружили самый древний окаменевший мозг позвоночного животного, принадлежавший вымершей рыбе, жившей около 319 миллионов лет назад. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Исследователи провели компьютерную томографию черепа древней лучеперой рыбы Coccocephalus wildi, которая обитала в эстуарии и, вероятно, питалась мелкими ракообразными, водными насекомыми и головоногими моллюсками. После гибели рыбы мягкие ткани ее мозга и черепной нервной ткани были замещены твердым минералом, который сохранил мельчайшие детали прежней структуры.

Хотя был обнаружен только череп рыбы, ученые считают, что длина C.wildi должна была составлять от 15-20 сантиметров. По словам ученых, форма челюсти и зубов указывает на то, что животное было плотоядным.

Детальный анализ окаменелости, а также сравнение с мозгом современных рыб из коллекции Зоологического музея Университета Массачусетс показали, что мозг коккоцефала имел центральное тело размером с изюм, разделенное на три основные области, которые примерно соответствуют переднему, среднему и заднему мозгу. Черепные нервы выступают с обеих сторон центрального тела, напоминая конечности крошечного ракообразного.