Обнаружен новый коричневый карлик

Космический аппарат TESS обнаружил коричневый карлик HIP 33609 b

Международная группа астрономов обнаружила новый теплый коричневый карлик HIP 33609 b с помощью космического аппарата TESS. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Коричневые карлики являются промежуточными объектами между планетами и звездами, занимая диапазон масс между 13 и 80 массами Юпитера (0,012 и 0,076 массы Солнца). Новый объект этого типа был идентифицирован методом транзита при наблюдении за звездой HIP 33609, чья кривая блеска снизилась при прохождении коричневого карлика на ее фоне.

Радиус HIP 33609 b на 58 процентов больше радиуса Юпитера, а его масса оценивается примерно в 68 масс Юпитера. Орбита HIP 33609 b сильно эксцентрична, а измеренный орбитальный период составляет 39,47 дня. Равновесная температура коричневого карлика, которая не учитывает вклад атмосферы и недр, оказалась равной 1237 кельвинам.

Звезда HIP 33609 имеет радиус около 1,86 радиуса Солнца и в 2,38 раза массивнее Солнца. Она быстро вращается с периодом примерно в 55,6 километра в секунду. Эффективная температура звезды составляет около 10,4 тысячи кельвинов.