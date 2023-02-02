Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:25, 2 февраля 2023Наука и техника

Обнаружен новый коричневый карлик

Космический аппарат TESS обнаружил коричневый карлик HIP 33609 b

Изображение: Vowell et al

Международная группа астрономов обнаружила новый теплый коричневый карлик HIP 33609 b с помощью космического аппарата TESS. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Коричневые карлики являются промежуточными объектами между планетами и звездами, занимая диапазон масс между 13 и 80 массами Юпитера (0,012 и 0,076 массы Солнца). Новый объект этого типа был идентифицирован методом транзита при наблюдении за звездой HIP 33609, чья кривая блеска снизилась при прохождении коричневого карлика на ее фоне.

Радиус HIP 33609 b на 58 процентов больше радиуса Юпитера, а его масса оценивается примерно в 68 масс Юпитера. Орбита HIP 33609 b сильно эксцентрична, а измеренный орбитальный период составляет 39,47 дня. Равновесная температура коричневого карлика, которая не учитывает вклад атмосферы и недр, оказалась равной 1237 кельвинам.

Звезда HIP 33609 имеет радиус около 1,86 радиуса Солнца и в 2,38 раза массивнее Солнца. Она быстро вращается с периодом примерно в 55,6 километра в секунду. Эффективная температура звезды составляет около 10,4 тысячи кельвинов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
В правительстве опровергли угрозу дефицита сметаны
Назван процент недотягивающих до стандарта «все включено» российских отелей
Обнаружен новый коричневый карлик
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.