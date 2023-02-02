26-летнего племянника Кадырова назначили министром в Чечне

Кадыров назначил 26-летнего племянника министром имущественных и земельных отношений Чечни

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова 26-летний Хамзат Кадыров получил назначение на должность министра имущественных и земельных отношений в республике. Об этом сообщил сам глава региона, его слова приводит РИА Новости.

Кадыров уже представил его на совещании с кабинетом министров Чечни. Он подчеркнул, что молодой человек успел себя проявить.

«Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления», — отметил глава Чечни.

Кадыров пожелал племяннику успехов на новом посту.

Хамзат Кадыров в 2012 году окончил школу хафизов. После этого он стал директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старшего брата Рамзана Кадырова). В апреле 2018 года молодой человек получил должность первого замглавы Курчалоевского района, спустя несколько месяцев возглавил район. В 2019 году его избрали в президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» в Чеченской Республике.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин указом присвоил жене главы Чечни Рамзана Кадырова Медни высшее звание «Мать-героиня».