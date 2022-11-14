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16:05, 14 ноября 2022Россия

Жена Кадырова получила высшее звание

Президент России Путин присвоил жене главы Чечни Кадырова высшее звание «Мать-героиня»

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин указом присвоил жене главы Чечни Рамзана Кадырова Медни высшее звание «Мать-героиня». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что звание было присвоено ей за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Медни Кадырова — мать 14 детей. В феврале 2016 года дочь Кадыровых Хутмат признали самым одаренным учеником в Чечне, в марте 2013-го она выучила наизусть Коран. Сыновья Кадыровых демонстрируют спортивные достижения — в феврале текущего года сообщалось, что 12-летний Адам и 14-летний Ахмад нокаутировали сверстников из Уганды на турнире по боксу «Время легенд» в Москве.

Президент Владимир Путин поддержал идею возродить звание «Мать-героиня» 1 июня. По словам главы государства, российские власти решили обновить и расширить положение о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

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Валерий Розенберг
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