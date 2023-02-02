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16:50, 2 февраля 2023Экономика

На бывшем заводе Ford в России займутся деревообработкой

На бывшем заводе Ford в Ленобласти начнет производство деревообрабатывающая компания

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На бывшем заводе Ford в Ленобласти займется производством деревообрабатывающая компания, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности области.

Сама площадка принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства, уточнили в пресс-службе. Деревообрабатывающее предприятие арендует часть территории и сейчас занято отладкой производства. Договор аренды был заключен в 2022 году.

Речь идет о заводе во Всеволожске, где до лета 2019 года производились модели Ford Focus и Ford Mondeo. В конце 2021 года площадку передали корейскому производителю, спустя год стало известно, что она перенесла запуск производства автокомпонентов на неопределенный срок.

Ford объявил об окончательном уходе с российского рынка осенью 2022 года: компания продала 49 процентов доли в совместном предприятии с автомобильной группой «Соллерс» партнеру. «Продажа последовала за полным прекращением всех операций в России с марта, включая сборку, поставку комплектующих, IT и технологическую поддержку», — говорилось в сообщении. На СП в Елабуге собирались микроавтобусы Ford Transit. Производственная мощность предприятия составляла 85 тысяч автомобилей в год.

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Платон Щукин
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