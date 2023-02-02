Назван размер скидки на новостройки в Москве

«Миэль»: разница между ценой предложения и ценой продажи новостроек в Москве составила 10%

По итогам 2022 года средняя разница между ценой предложения и ценой продажи на рынке новостроек в Москве составила 10 процентов. Размер скидки на первичном рынке столицы назвали эксперты агентства недвижимости «Миэль», передает «РБК».

Размер дисконта вырос по сравнению с 2021 годом, когда показатель составил четыре процента. Рост разрыва между изначальной и финальной стоимостью жилья в компании объяснили сокращением спроса, а также увеличением скидок и акций от застройщиков.

В 2022 году произошло два значительных спада продаж квартир в столичных новостройках: с марта по май продажи снизились более чем в два раза, а в октябре, после объявления частичной мобилизации — на 50 процентов относительно сентября. К декабрю спрос частично восстановился, но все еще оказался ниже уровня начала года.

«Динамику цен можно охарактеризовать как стагнационную в ценах экспозиции и с незначительным снижением, если говорить о ценах реальных продаж», — заключила главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова. Она добавила, что девелоперы стараются по максимуму отсрочить момент, когда придется снижать цену объектов.

Ранее эксперты предсказали изменение цен на новостройки в Москве. Согласно прогнозам, в 2023 году стоимость первичного жилья будет расти примерно на уровне инфляции. При этом резких изменений цен на новые квартиры, как в 2020 и 2021 годах, ждать не стоит.