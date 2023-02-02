В России резко вырос объем просроченных кредитов

«Долговой консультант»: объем просроченных кредитов физлиц вырос на 16% в 2022 году

По итогам 2022 года объем просроченных банковских кредитов физлиц без учета ипотеки в денежном выражении вырос на 16 процентов, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант», которые есть в распоряжении «Ленты.ру». В 2021 году показатель был равен 9 процентам — таким образом, рост таких займов ускорился почти вдвое.

К проблемной просроченной задолженности относят кредиты, платежи по которым прекратились более чем на 90 дней. За прошлый год совокупный портфель таких займов достиг 1,017 триллиона рублей (плюс 139,5 миллиарда). В 2021 году их объем вырос на 71,9 миллиарда рублей.

Резкой рост просроченных кредитов зафиксирован почти во всех регионах России. Объем проблемной задолженности увеличился на 10-35 процентов во всех субъектах РФ, кроме двух — Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Однако и там темп прироста приближается к двузначному — 8 и 9 процентов соответственно. Если брать абсолютный прирост, то две трети регионов страны нарастили свои проблемные портфели сразу более чем на миллиард рублей каждый.

Доля просроченных займов в общем объеме задолженности выросла несущественно — с 7 до 8 процентов. Однако специалисты «Долгового Консультанта» обращают внимание, что зафиксированный в России годовой прирост на 139 миллиардов рублей сопоставим с общей задолженностью физлиц в Омской области, Хабаровской крае или Тульской области. При этом весь объем просроченных кредитов (1,017 триллиона рублей) в стране равен розничному портфелю всей Московской области.

Параллельно с этим многие российские заемщики стараются побыстрее избавиться от долгов в условиях общей экономической неопределенности и нестабильности. В 2022-м они стали вдвое чаще досрочно гасить потребкредиты — доля полного погашения подобных займов выросла до 18 процентов. При этом в 2020-м и 2021-м в среднем полное досрочное погашение проходило по 9–9,5 процента займов.