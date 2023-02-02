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13:42, 2 февраля 2023Бывший СССР

На Украине признались в составлении «санкционного досье» на чиновников

Секретарь СНБО Данилов заявил, что на Украине составляют санкционные досье на чиновников
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине отслеживают деятельность всех местных чиновников и составляют на них «санкционные досье». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает издание «Новое время».

По словам Данилова, Украина находится в начале большого пути «очищения» страны от людей, которые «забыли, что такое честь, государство и страна, и занимались безобразием».

«Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается», — сказал секретарь СНБО.

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Алевтина Запольская
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