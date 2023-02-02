Требования к дресс-коду для встречи с Зеленским удивили эксперта по этикету

Эксперт по этикету Холгова сочла странными требования к дресс-коду для встречи с Зеленским

Требования, выдвинутые европейским чиновникам относительно внешнего вида во время встреч с президентом Украины Владимир Зеленским, являются странными, считает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. В комментарии «Ленте.ру» она пояснила, что отказ от зеленого цвета, оттенков хаки и ярких элементов и так является очевидным правилом, если речь идет о публичных встречах на высшем уровне.

«Очень странно, что пришлось кому-то об этом напоминать: требования к дресс-кодам существуют много десятилетий, и у мужчин-политиков выбор цветов в одежде очень мал. У них могут быть синие или серые костюмы и ничего другого, никакого зеленого цвета либо цвета хаки быть не должно. (...) Что касается ярких элементов: деловая система координат официальной встречи не предполагает яркие элементы, не считая галстуков. В остальном допустимы только черные туфли, черные носки, сорочка в белых или пастельных тонах», — сказала эксперт.

Специалист также прокомментировала образ самого Зеленского, который выбирает армейскую футболку и толстовку для публичных выступлений и встреч с представителями других государств.

«Если бы не происходящее, то понятно, что такого внешнего вида бы не было. Но все же есть небольшое ощущение, что этот образ слишком эксплуатируется», — считает Холгова.

Ранее в распоряжение американского издания Politico поступила внутренняя памятка для европейских чиновников, в которой говорится, что внешний вид представителей ЕС должен соответствовать определенным требованиям. В документе поясняется, что для публичного мероприятия необходимо выбирать строгий деловой костюм, избегая зеленого цвета, оттенков хаки и ярких элементов в образе.

Авторы материала предположили, что причины подобного дресс-кода связаны с попыткой сохранить «воинственный вид» украинских политиков и Зеленского, который после начала боевых действий сделал армейскую футболку своеобразной униформой.