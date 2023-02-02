В Европе назвали недостижимой мечту Украины о вступлении в ЕС

WP: европейский дипломат назвал недостижимой мечту Украины о вступлении в ЕС

Должностные лица Европейского союза (ЕС) искусственно создали у Украины ожидания вступления в объединение. Об этом заявил на условиях анонимности европейский дипломат в беседе с The Washington Post (WP).

Источник издания назвал недостижимой мечту Киева о членстве в ЕС. «Приятно иметь красивую историю. Но вы также должны управлять ожиданиями, чтобы избежать конфликтов в будущем», — высказался он.

Ранее Politico писало, что лидеры ЕС собираются сообщить Украине о невозможности быстрого вступления в состав объединения в ходе саммита в Киеве. Отмечалось, что в проекте заявления указываются лишь расплывчатые гарантии развития процесса присоединения украинского государства к сообществу.