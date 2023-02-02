Фильм с участием Никиты Ефремова покажут на фестивале в США

Фильм с участием Никиты Ефремова покажут на американском фестивале SXSW

Фильм «Тетрис» (Tetris) с участием российского актера Никиты Ефремова покажут на фестивале South by Southwest (SXSW) в США. Об этом пишет Deadline.

Ефремов исполнил роль советского программиста Алексея Пажитнова, создавшего культовую головоломку. В фильме также снялись Тэрон Эджертон, Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс и другие.

Сюжет картины основан на истории голландского предпринимателя Хэнка Роджерса (Эджертон), который в 1988 году решает вступить в борьбу за права на игру «Тетрис», созданную Пажитновым, и представить ее всему миру. Режиссером проекта выступил Джон Бейрд. Известно, что картина выдержана в стиле биографической драмы «Социальная сеть» о создании социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Никита Ефремов рассказал, что столкнулся с давлением со стороны общества после ареста его отца артиста Михаила Ефремова.