Москвичи расхотели жить в популярном американском штате

Florida.Realestate: спрос москвичей на покупку жилья в американской Флориде упал на 17,2%

В декабре 2022 года жители Москвы и Подмосковья расхотели жить в американском штате Флорида — спрос на покупку недвижимости в этой части США снизился на 17,2 процента по сравнению с ноябрем. К такому выводу пришли аналитики портала Florida.Realestate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты утверждают, что отрицательная динамика интереса от жителей этих двух регионов наблюдается второй месяц подряд. Относительно прошлых лет показатель также снизился — на 35,48 процента по сравнению декабрем 2021-го и на 38,4 процента по сравнению с тем же месяцем в 2020-м.

По данным Florida.Realestate, в целом по итогам 2022 года спрос жителей Москвы и области на объекты во Флориде упад на 18,41 процента относительно 2021-го. При этом пик интереса москвичей к недвижимости в популярном штате пришелся на январь — в первом месяце 2022-го количество покупательских запросов превысило средний показатель за год на 89,77 процента.

В декабре 2022 года снизился и общероссийский спрос на жилье в штате Флорида — он упал на 4,54 процента. При этом, несмотря на наблюдаемое падение показателей, интерес граждан России к недвижимости в этой части США четвертом квартале 2022-го превысил параметр за третий квартал на 27,35 процента.