МИД Франции ответил на слова Захаровой по поводу поставок вооружений Украине

МИД Франции в ответ на слова Захаровой сообщил, что Париж и НАТО не воюют с Россией

Министерство иностранных дел Франции ответило на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу поставок вооружений Украине и соответствующих слов французского президента Эммануэля Макрона. В ведомстве подчеркнули, что ни Париж, ни союзники по НАТО не воюют с Россией, передает РИА Новости.

«Как мы очень четко повторили, мы не воюем с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией», — заявили в МИД, добавив, что эскалация наблюдается со стороны Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву вызывают рост «неуемного аппетита» президента Украины Владимира Зеленского. «Это какой-то абсурд. Президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение, это не приведет к эскалации ситуации?» — высказалась дипломат.

До этого Макрон оценил возможность поставок военных самолетов Украине и не исключил такого варианта развития событий. «Мы по определению ничего не исключаем», — высказался он после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

