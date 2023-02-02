Апелляционный суд взыскал 351 миллион рублей с российского подразделения Google

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску подконтрольной Millhouse бизнесмена Романа Абрамовича компании «СТ Балчуг», владеющей бизнес-центром «Балчуг-Плаза», взыскала с российского подразделения американской компании Google пять миллионов долларов (около 351 миллиона рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционный суд отклонил жалобы корпорации и его временного управляющего Валерия Таляровского на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы. Решение вступило в законную силу.

Суд взыскал с Google более 657 тысяч долларов долга по обязательствам по оплате аренды помещений, а также более 4,3 миллиона долларов неустойки за досрочное расторжение договора. Помимо этого, с российского подразделения взыскали 1,4 миллиона рублей задолженности за коммунальные услуги.

Российское подразделение Google арендовало в бизнес-центре около 2,7 тысячи квадратных метров с апреля 2010 года. Договор аренды «дочки» компании и «Балчуг-Плазы» действовал до июля 2024 года. Однако владелец центра расторг договор в одностороннем порядке с июня 2022 года. В мае компания подала в суд и указала, что Google перестала платить за аренду с 1 апреля 2022 года.

В сентябре 2022 года в российском подразделении Google началась процедура банкротства. Известно, что неисполненные обязательства компании превышали 19 миллиардов рублей. Заявление о банкротстве было зарегистрировано в середине июня. Решение начать процедуру было принято компанией еще в мае.