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11:38, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров заявил о желании Запада превратить Грузию в раздражитель для России

Глава МИД Лавров заявил, что Запад намерен превратить Грузию в раздражитель для России
СюжетСанкции против России:

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Запад намерен превратить Грузию в раздражитель для России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24».

«Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной раздражитель, вернуть ситуацию к тем (...) агрессивным временам [бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили], у меня сомнений нет», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что грузинские власти руководствуются национальными интересами в ответ на беспрецедентное давление со стороны Запада, который требует присоединиться к антироссийским санкциям и открыть второй фронт. «Они (премьер-министр и правительство Грузии — прим. «Ленты.ру») говорят: "Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем"», — отметил министр.

В конце ноября генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что единственной пострадавшей стороной от введения санкций против России стала бы Грузия, поэтому Тбилиси не будет к ним присоединяться. «Мы будем защищать интересы нашей страны и интересы живущих в ней людей», — сказал он.

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Кристина Есикова
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