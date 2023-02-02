Обнаружен новый резервуар латентной ВИЧ-инфекции

Nature Microbiology: в центральной нервной системе обнаружили новый резервуар ВИЧ

Ученые Университета Северной Каролины обнаружили новый резервуар латентной ВИЧ-инфекции, который, пока он существует, делает полное излечение от вируса невозможным. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Известно, что после прекращения антиретровирусной терапии, при которой вирусная нагрузка снижается до не обнаружимого уровня, ВИЧ вновь начинает заражать клетки. Источником «рикошетного» вируса являются ВИЧ-инфицированные CD4+ Т-клетки, которые находятся в крови и лимфатической ткани.

В новом исследовании ученые представили доказательства существования ранее неизвестного резервуара латентной инфекции в центральной нервной системы. Они обнаружили вирус в спинномозговой жидкости у людей, которые недавно прекратили прием препаратов. Как показал генетический анализ, пул инфицированных CD4+ Т-клеток в нервной системе отделен от резервуара в крови пациентов, поскольку они содержали разные популяции ВИЧ.

Специалисты также изучили особенности репликации вируса, чтобы определить, размножается ли он в Т-клетках или эволюционировал до способности реплицироваться в миелоидных клетках центральной нервной системы, такие как макрофаги или микроглия. Все протестированные вирусные частицы были адаптированы к росту в Т-клетках.