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10:55, 2 февраля 2023Путешествия

В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей

Бывший гендиректор курорта «Роза Хутор» создаст российский бренд пятизвездочных отелей

Фото: Vojtech Bruzek / Unsplash

В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей — владелец компании «Васта Дискавери» и бывший гендиректор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин в 2023 году планирует создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Об этом бизнесмен рассказал в интервью РБК.

По словам предпринимателя, новая российская компания «Васта Отель Менеджмент» планирует заниматься развитием собственных гостиниц, а также сможет управлять отелями других компаний. Фирма будет развивать четыре бренда гостиниц категории от трех до пяти звезд — «Васта», «Рябина», «Эбеко» и «Эрбелья».

Важность создания компании по управлению отелями инвестор объяснил введенными в отношении России западными санкциями. Так, если европейские и американские отельеры покинут отечественный рынок и их гостиницы останутся бесхозными, бренд «Васта» сможет помочь им в управлении. «Мы будем предлагать свои услуги тем, кому нужны управленцы», — добавил Бачин.

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Валентина Процкова
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