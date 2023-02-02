В Москве КамАЗ задавил мужчину и попал на видео

На Ижорской улице на севере Москвы КамАЗ задавил 56-летнего мужчину и попал на видео

На севере Москвы КамАЗ задавил мужчину, который пытался перейти дорогу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, пишет «Вечерняя Москва».

Авария произошла в среду, 1 февраля, на Ижорской улице. 56-летний мужчина, которого переехал большегруз, скончался на месте. По факту ДТП прокуратура начала проверку.

На опубликованных с места аварии кадрах видно, как КамАЗ наезжает на идущего по обочине дороги россиянина и не останавливается.

В Ростовской области в станице Грушевской КамАЗ насмерть задавил пятилетнего ребенка. Это случилось, так как ребенок неожиданно выбежал с территории частного дома на проезжую часть, а россиянин за рулем КамАЗа не успел вовремя затормозить.