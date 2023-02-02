Украинский мэр Краматорска заявил об ударе по городу

Украинский мэр Краматорска Гончаренко заявил об ударе по городу и призвал укрыться

По Краматорску Донецкой народной республики (ДНР), находящемуся под контролем Киева, нанесли удар, заявил украинский мэр города Александр Гончаренко. Его слова приводит РБК.

«Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!» — сообщил он. По словам же главы украинской Донецкой областной администрации Павла Кириленко, по городу нанесено два ракетных удара.

Ранее стало известно, что подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии перешли в контрнаступление на линии Сватово — Кременная, обратив части Вооруженных сил Украины в бегство.