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05:28, 2 февраля 2023Мир

Украинских беженцев в Ирландии поселили в комнаты с крысами

Irish Independent: украинских беженцев в Ирландии поселили в тесные комнаты с крысами

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Ирландии украинским беженцам приходится жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде. Об этом пишет обозреватель Irish Independent Родни Эдварс.

По его словам, украинцев поселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты, напоминающее «увеличенную версию раздевалки в магазине». «Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства», — заявил Эдварс.

Он также рассказал, что на полу разбросаны продукты, а аварийный выход используется для размешивания одежды, в помещении нет душевых кабин. Один из собеседников журналиста рассказал, что украинцам приходится выходить на улицу, иногда в мороз, чтобы помыться. Также беженцы замечали крыс в местах для питания.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция выгнала трех украинских беженок из приюта для мигрантов в Гамбурге. По словам 32-летней беженки, инцидент произошел еще в ноябре. Вечером одна из ее соседок устроила перепалку с другой женщиной, после чего в их палатку без предупреждения «ворвались» сотрудники службы безопасности.

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Марина Совина
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