YouTube-блогер умер при загадочных обстоятельствах

Американского YouTube-блогера Лео Рекса нашли мертвым в его квартире в Таиланде

Американский YouTube-блогер Лайт Абдаллах Алгаз (Laith Abdallah Algaz), более известный как Лео Рекс, умер при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 34-летнего блогера нашли мертвым в его квартире в Таиланде. Отмечается, что на нем была только черная рубашка. Рекс лежал лицом вниз, а из его рта и носа текла кровь. Также у него заметили синяк под левым глазом.

Кроме того, сообщается, что одежда Рекса была разбросана по всей его квартире, а полки и унитаз в ванной комнате были разбиты. Рядом с телом блогера обнаружили несколько разных видов лекарств и наркотиков.

В настоящий момент полиция проводит расследование. Друзей и знакомых американца опрашивают. Тело блогера было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Лео Рекс с 2021 года вел канал на YouTube под названием «Лео и долголетие». На своей странице блогер выкладывал видео, посвященные физическим упражнениям и пищевым добавкам. На его канал было подписано 124 тысячи пользователей.