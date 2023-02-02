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13:53, 2 февраля 2023Из жизни

Принца Гарри уличили в проверках придворных на верность

Fox News: принц Гарри устраивал проверки на верность для своих помощников во дворце

Фото: Matt Dunham / АР

Герцог Сассекский принц Гарри регулярно устраивал так называемые проверки на верность среди придворных. В этом его уличил британский журналист Валентин Лоу в беседе с Fox News.

Как рассказал Лоу, ссылаясь на источники во дворце, еще до начала отношений с Меган Маркл принц Гарри страдал от паранойи относительно британских СМИ. Так, он регулярно испытывал раздражение из-за появляющихся в газетах и таблоидах публикаций о нем и требовал от своих помощников при дворце бороться с изданиями.

«Они часто говорили: "Гарри, не ввязывайся в эту драку. Это того не стоит". Но если ты не начинал бороться [со СМИ] с той энергией, которую он ожидал, он мог усомниться в твоей лояльности», — пояснил Лоу.

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Один из собеседников журналиста рассказал, что принц Гарри в таких случаях донимал подчиненных вопросами о том, собираются ли они вообще его защищать. «Это было утомительно», — признался источник во дворце. По словам Лоу, многие помощники герцога Сассекского чувствовали себя уставшими и изможденными.

Как отметил журналист, Гарри на протяжении многих лет был недоволен тем, что ему приходилось так или иначе сотрудничать с газетами, которые портили ему жизнь, и продолжать допускать корреспондентов таких изданий на королевские мероприятия. «Я думаю… Гарри ненавидел СМИ и просто плохо реагировал на все негативное. Он видел негатив, когда негатива не было… Это всегда очень усложняет жизнь», — заключил Лоу.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Варвара Кошечкина
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