Задушившую новорожденного россиянку суд приговорил к принудительным работам

В Марий Эл суд приговорил к принудительным работам многодетную мать, задушившую младенца

Горномарийский районный суд в Марий Эл приговорил к 1,5 года принудительных работ 43-летнюю многодетную мать за убийство младенца. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Россиянка признана виновной по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

По данным ведомства, 22 октября 2022 года женщина родила дома ребенка и задушила его.

Отмечается, что в январе 2023 года фигурантку и ее мужа лишили родительских прав в отношении их четверых несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге убившей новорожденного сына женщине суд назначил два года ограничения свободы.