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21:49, 2 февраля 2023Россия

В Госдуме оценили задействование военно-технического потенциала России

Депутат ГД Морозов: РФ еще не в полной мере задействовала военно-технический потенциал

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Россия еще не в полной мере задействовала свой военно-технический потенциал, заявил депутат Госдумы Олег Морозов. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом парламентарий оценил слова президента России Владимира Путина о том, что стране есть чем ответить тем, кто ей угрожает, и бронетехникой дело не обойдется.

Морозов отметил, что высказывание главы государства не следует понимать как апелляцию к ядерному оружию, хотя противники Москвы должны учитывать и этот фактор.

«Но в данном случае президент говорит, на мой взгляд, о том, что мы еще не в полной мере задействовали свой военно-технический потенциал», — добавил депутат.

Ранее Путин высказался о поставках западных танков Украине. «Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — подчеркнул глава государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента, пояснил, что Россия полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

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Марина Совина
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