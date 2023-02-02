Суд рассмотрит дело напавшей с кулаками на сотрудницу полиции россиянки

Под Мурманском будут судить 31-летнюю женщину, избившую сотрудницу полиции

В Мурманской области суд рассмотрит дело 31-летней местной жительницы о нападении на сотрудницу полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 17 января в квартиру дома на улице Гвардейской в городе Североморске к фигурантке приехала сотрудница МВД. Это разозлило россиянку, и она стала бить правоохранительницу кулаками.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») Уголовного кодекса РФ. Женщина признала вину и раскаялась.

Ранее в Балашихе двое пьяных закидали машину ДПС снежками и напали на полицейского.