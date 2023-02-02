Байден призвал Конгресс США запретить «мусорные платежи»

Президент США Байден призвал Конгресс принять закон о запрете «мусорных платежей»

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о запрете так называемых «мусорных платежей». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

К таким платежам американский лидер отнес доплату за то, чтобы сесть рядом со своим ребенком в самолете, и за отказ от плана кабельного телевидения. Также речь идет о курортном сборе за пребывание в отеле и сервисном сборе при покупке билетов на мероприятия.

«Пришло время конгрессу принять закон о предотвращении мусорных платежей», — заявил глава Белого дома.

Ранее Байден призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект, запрещающий продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости. Президент США отметил, что с июня прошлого года «по всей Америке происходила трагедия за трагедией», включая как случаи массовой стрельбы, прогремевшие на всю страну, так и «ежедневные акты насилия с применением огнестрельного оружия, которые не попадают в заголовки общенациональных газет».