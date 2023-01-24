Байден призвал Конгресс США одобрить запрет на продажу штурмового оружия

Президент США Байден призвал Конгресс одобрить запрет на продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден призвал обе палаты Конгресса одобрить законопроект, запрещающий продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости. Соответствующее письменное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что большинство граждан США согласны с введением такого запрета. Он подчеркнул, что с июня прошлого года «по всей Америке происходила трагедия за трагедией», включая как случаи массовой стрельбы, прогремевшие на всю страну, так и «ежедневные акты насилия с применением огнестрельного оружия, которые не попадают в заголовки общенациональных газет».

Он призвал законодателей действовать быстро и направить ему «на подпись этот запрет на штурмовое оружие».

Летом прошлого года Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия и восстановить запрет на штурмовые винтовки после того, как в городе Ювалд в штате Техас 18-летний парень расстрелял учеников местной начальной школы. Погиб 21 человек. После этого Байден опубликовал пост в Twitter, где указал на связь между законами об оружии в США и массовыми расстрелами.