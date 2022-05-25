Байден указал на связь между законами об оружии в США и массовыми расстрелами

Байден заявил, что запрет на полуавтоматическое оружие снизил число массовых расстрелов

Запрет на полуавтоматическое оружие снизил число массовых расстрелов в США. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил президент страны Джо Байден.

Американский лидер указал на связь между законами об оружии в США и массовыми убийствами. «Мы знаем, что законы об оружии, основанные на здравом смысле, не могут и не смогут предотвратить каждую трагедию. Но мы знаем, что они работают и оказывают положительное влияние. Когда мы приняли запрет на штурмовое оружие (полуавтоматическое — прим. «Ленты.ру»), число массовых расстрелов снизилось. Когда закон утратил силу, число массовых расстрелов утроилось», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что количество массовых расстрелов в США в 2022-м превысило число прошедших дней года. Уточняется, что за первые 144 дня года в США было зафиксировано уже 214 случаев стрельбы, где жертвами стали несколько человек.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, число погибших выросло до 21, среди них 19 детей и двое взрослых. После трагедии Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.