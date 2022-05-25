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Количество массовых расстрелов в США в 2022 году превысило число дней в году

New York Post: число массовых расстрелов в США в 2022 году превысило число дней в году

Фото: Chris Wattie / Reuters

Количество массовых расстрелов в США в 2022-ом превысило число прошедших дней года. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на данные сайта Gun Control Violence.

Уточняется, что за первые 144 дня года в США было зафиксировано уже 214 случаев стрельбы, где жертвами стали несколько человек.

На трагическую статистику также обратил внимание сенатор США Крис Мерфи, представляющий штат Коннектикут, в котором ы 2012 году произошла крупнейшая массовая стрельба в начальной школе. «Наши дети каждый раз испытывают страх, заходя в класс, потому что боятся, что они будут следующими», — подчеркнул политик, говоря о недавней стрельбе в Техасе, жертвами которой стал 21 человек.

Стрельба в Техасе стала крупнейшим массовым убийством в начальной школе за 10 лет. 18-летний житель города Ювалд Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, число погибших выросло до 21, среди них 19 детей и двое взрослых. После трагедии президент США Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.

В 2012 году похожий случай произошел в городе Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Тогда 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил свою мать, после чего отправился в начальную школу, где убил 20 детей и шестерых взрослых.

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Виктория Кондратьева
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