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Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия

Президент США Джо Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия и восстановить запрет на штурмовые винтовки из-за массовых расстрелов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Штурмовое оружие необходимо запретить. Оно было запрещено. Я вел эту борьбу в 1994 году под давлением со стороны Национальной стрелковой ассоциации, производителей оружия и других. Это запрет был снят в 2004 году. Я полон решимости вновь запретить такое оружие и магазины повышенной емкости на 30 патронов, которые позволяют массовым стрелкам выпускать сотни пуль за минуты. Я не остановлюсь, пока мы это не сделаем», — сказал американский лидер.

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Политик указал, что также намерен обязать владельцев хранить оружие в сейфе. Байден подчеркнул, что они будут нести ответственность за оставление оружия без присмотра. «Если вы владеете оружием, на вас лежит ответственность за его безопасное хранение под замком и ключом... Заприте его, поставьте замки с сигнализацией. Если вы это не сделаете и что-то плохое случится, вас следует привлечь к ответственности», — пояснил президент.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. В результате стрельбы погиб 21 человек, среди них — 19 детей и двое взрослых.

После этого Байден опубликовал пост в Twitter, где указал на связь между законами об оружии в США и массовыми расстрелами. «Когда мы приняли запрет на штурмовое оружие (полуавтоматическое — прим. «Ленты.ру»), число массовых расстрелов снизилось. Когда закон утратил силу, число массовых расстрелов утроилось», — подчеркнул он.

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Анжелика Бережная
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